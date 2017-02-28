أمير المدينة المنورة يوجه برفع الطاقة الاستيعابية للمخيم التطوعي لاستقبال حجاج بيت الله

صراحة – محمد المحسن : وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، برفع الطاقة الاستيعابية للمخيم التطوعي لاستقبال ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام العائدين من مكة المكرمة بعد أدائهم مناسك الحج والمعتمرين والزائرين في شهر رمضان المبارك للمدينة المنورة ، من 60 ألف حاج وزائر ومعتمر إلى 200 ألف .

جاء ذلك خلال زيارة سمو أمير المنطقة لمحافظة وادي الفرع، في إطار جولات سموه التفقدية لمختلف محافظات المنطقة.

ويقدم المخيم التطوعي الذي يقع بين قريتي الحمنة والجرنافة بطريق الهجرة في محافظة وادي الفرع بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وتشرف عليه ادارة التعليم بالمنطقة عدد من الخدمات لزواره تشمل وجبات مجانية، وجوانب توعوية دينة وصحية، كما يساهم المستودع الخيري بالمحافظة بتقديم بعض احتياجات المخيم.

كما دشن سمو الأمير فيصل بن سلمان في المحافظة عدداً من المشاريع الخدمية والتنموية بقيمة اجمالية ٢٢ مليون ريال، ابرزها مشروع تحلية المياه لقرى المحافظة، ومشاريع لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد، وأخرى ترفيهية بإنشاء حدائق وملاعب ميادين، كما افتتح سموه مقر جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمركز أبو ضباع في المحافظة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله ,محافظ وادي الفرع علي المخلفي، ومشايخ القبائل وجمع من الأهالي الذين قدموا للسلام على سموه .

واستمع سمو أمير منطقة المدينة المنورة خلال لقائه أهالي المنطقة لاحتياجاتهم ، وتطلعاتهم.

كما ترأس سمو أمير المنطقة بمقر المحافظة اجتماع المجلس المحلي والمجلس البلدي لمحافظة وادي الفرع، حيث استهل سموه الاجتماع مرحباً بأعضاء المجلسين مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به المجالس المحلية والبلدية في خطط التنمية ومشاركتها المباشرة في تقديم المقترحات التي تدعم تنفيذ المشاريع الحيوية التنموية والخدمية ودراسة الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية لمحافظات المنطقة .