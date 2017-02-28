أمين جدة يتفقد مشاريع المواقف الآلية للسيارات في جدة

صراحة – نواف العايد : تفقد معالي أ.د. هاني بن محمد أبوراس أمين محافظة جدة في زيارة ميدانية عددا من مشاريع المواقف الآلية بمحافظة جدة, شملت مشروع مواقف السيارات بمنطقة وسط جدة, ومشروع مواقف الشاحنات أسفل كوبري كيلو 8 بجزئية الجنوبي والشمالي والتي تهدف إلى زيادة عدد المواقف والحد من الظواهر السلبية بتطوير هذه المواقع أسفل الجسور.

وقدمت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني خلال الجولة شرحاً لسير الأعمال المدنية في مشروع مواقف السيارات بمنطقة وسط جدة في مرحلتها الخامسة والمشتملة على أرصفة مشاة ومواقف سيارات وتمتد من اسفل جسر طريق الملك فهد والواقعة بين طريق مكة القديم وطريق المطار شمالاً بطول 1.29 كم, وعدد 627 موقف, والتي من المتوقع تشغيلها في شهر شعبان القادم.

كما شملت الجولة الميدانية متابعة سير المرحلة الرابعة من مواقف السيارات مدفوعة الأجر “على الشارع” والتي تم تشغيلها بتاريخ ـ 1438/5/15هـ والواقعة بحي البغدادية الشرقية (شارع المطار، شارع عبدالله بالخير، شارع شهاب “منطقة الجوازات”) . حيث تم إعادة تأهيل أرصفة المشاة بمجموع أطوال 4.6كم وإنشاء مواقف بعدد 654 موقف مدعمة بـ 38 جهاز موقف للدفع بالإضافة إلى تركيب لوح إرشادية خاصة بالدفع.

وفي ذات السياق قدمت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني شرحاً توضيحياً عن مستجدات العمل في مشروع مواقف الشاحنات أسفل كوبري كيلو 8 بجزئية الجنوبي والشمالي والبالغ مساحتها نحو 15.000 م2 ليتسع لنحو 78 موقف شاحنة، الجدير بالذكر بأن جميع مشاريع المواقف أسفل الجسور يوجد بها بوابات إلكترونية للدخول والخروج مزودة بكاميرات مراقبة وغرفة تحكم, وفي ختام الجولة الميدانية شكر معالي أمين جدة الجميع على جهودهم وحثهم على مواصلة العمل لإنجاز مشروعات المواقف آلية وتطويرها وفق ما خطط لها.