سياحة حائل تبحث آليات جديدة لتطوير المواقع الأثرية

صراحة – حائل : بحث مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل المهندس فيصل المدني أمس خلال ورشة عمل موسعة مع رئيس وأعضاء لجنة التنمية السياحية في مدينة فيد 100 كيلومتر شرق حائل آليات الجديدة لتطوير المواقع الأثرية في المدينة وتطوير النزل البيئية بعد أن تجول في المدينة التاريخية في فيد وموقع الحصن ومكتب الآثار ومركز الزوار.

وأوضح المهندس المدني أن مدينة فيد تزخر بمزايا كثيرة تجعلها من المواقع ذات الجذب السياحي كونها أحد المواقع الأثرية التاريخية المميزة في منطقة حائل مشيراً إلى ما تضمه المدينة من مخزون أثري كبير، من أبرزها قصر خراش الأثري، والمدينة السكنية والبرك والآبار والقنوات المائية .

وأفاد أن مدينة فيد تحمل قيمة سياحية وأثرية كبيرة وتعدّ من المدن التاريخية والأثرية المليئة بمشاهد العصور التاريخية القديمة، ويرتادها السياح والمهتمون بالآثار من كل مكان مؤكداً أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تحث على تحفيز الاستثمار في المواقع ذات الجذب السياحي واستثمار مواطن القوة التي تزخر بها.