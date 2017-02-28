القوات الجزائرية تقتل 9 إرهابيين شرق العاصمة

صراحة – وكالات : قتلت قوات الأمن الجزائرية، الثلاثاء 28 فبراير/شباط، 9 مسلحين في عملية بمنطقة جبلية شرق العاصمة كانت معقلا لتنظيم “القاعدة”، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الجزائرية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية إن الجنود سيطروا على بنادق كلاشينكوف وأسلحة وذخيرة خلال العملية.

ونفذت القوات الجزائرية العملية العسكرية في بلدة أزفون بمنطقة تيزي وزو على بعد 60 كم شرق الجزائر، بعد يوم من إطلاق النار على انتحاري كان يحاول تفجير حزامه الناسف في مركز للشرطة في مدينة قسنطينة شمال شرق البلاد.

جدير بالذكر أن الجبال المحيطة بتيزي وزو كانت معقلا لقادة “القاعدة ببلاد المغرب” وتنظيمات سابقة خلال التسعينات.

وتراجعت وتيرة الهجمات والتفجيرات التي ينفذها متشددون في الجزائر منذ الحرب التي خاضتها البلاد في التسعينات ضد إسلاميين مسلحين قُتل خلالها، حسب بعض المصادر، أكثر من 200 ألف شخص.

لكن تنظيم “القاعدة ببلاد المغرب” وهو فرع “القاعدة” في شمال إفريقيا، ومجموعات صغيرة متحالفة مع تنظيم “داعش” لا تزال نشطة، لاسيما في المناطق الجبلية والصحراء التي تقع في الجنوب قرب حدوة البلاد مع ليبيا ومالي والنيجر.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية