مدير جامعة شقراء يصدر عدد من القرارات الإدارية وأكاديمية

صراحة – خالد الحسين : أصدر معالي مدير جامعة شقراء الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري اليوم الثلاثاء 1438/6/1هـ عدد من القرارات الإدارية والأكاديمية شملت عدد من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين جاءت بهدف تنظيم العمل ومواصلة سير عجلة التطوير بمختلف عمادات وإدارات الجامعة.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

تكليف الدكتور خالد بن عمير العتيبي عضو هيئة التدريس بكلية المجتمع بمحافظة حريملاء بالعمل مستشاراً لشؤون الميزانية بوكالة الجامعة، لمدة عام بالإضافة إلى عمله.

تكليف الدكتور نايف بن عبدالعزيز المطوع بالعمل مشرفاً على كليات الجامعة بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف ومركز ساجر، لمدة عام بالإضافة إلى عمله.

ضم الدكتور سعد بن أحمد الزهراني لعضوية اللجنة الدائمة للشؤون التعليمية والخطط الدراسية.

تجديد تكليف الأستاذ متعب بن سفر بن رجا الله الذيابي بالعمل مديراً لإدارة المستودعات بالجامعة لمدة عام.

كما أصدر معاليه قراراً بتشكيل لجنة دائمة مختصة بفحص العروض المتقدمة للإيجار ومعاينة المباني المرشح واقتراح المناسب برئاسة مدير أملاك الجامعة عضوية المشرف العام على إدارة المشاريع ومدير إدارة الخدمات ومدير إدارة الأمن والسلامة ومدير إدارة المشتريات والمناقصات ومدير إدارة عمادة شؤون الطلاب ومدير إدارة التجهيزات والمعامل والمختبرات، كما ومنح القرار أعضاء اللجنة كافة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه ولائحته التنفيذية.