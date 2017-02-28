دوري أبطال آسيا : الهلال السعودي يفوز على الريان القطري

صراحة – الرياض : حقق فريق الهلال السعودي فوزا صعبا على ضيفه الريان القطري بهدفين مقابل هدف اليوم بالدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم .

واستمر الهلال متقدما بهدف عن طريق محترفه البرازيلي كارلوس ادواردو بالدقيقة الثالثة حتى قبل عشر دقائق من نهاية المباراة ، حيث استطاع الريان من إدراك التعادل عن طريق محترفه رودريجو ، واستمر الهلال في الضغط حتى سجل لاعبه محمد الشلهوب هدف الفوز بالدقيقة 95 من ضربة جزاء ، رفعت رصيد الهلال إلى أربع نقاط ليقتسم صدارة المجموعة الرابعة مع بيروزي الإيراني ، وتجمد رصيد الريان عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وكان الهلال قد تعادل في الجولة الأولى مع الفريق الإيراني بهدف لكل منهما ، فيما يحل الهلال ضيفا على الوحدة الإماراتي بالجولة الثالثة بـ14 مارس .