فرع العمل بالشمالية يبحث أوجه التعاون مع بنك التنمية الاجتماعي بعرعر

صراحة – عرعر: اجتمع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية عبدالله بن محمد اليامي اليوم بمدير بنك التنمية الاجتماعي بعرعر محمد ضحوي العنزي بمقر البنك ، وذلك لبحث أوجه التعاون والشراكة بين فرع الوزارة والبنك بما يعود بالنفع والفائدة ويخدم الفئات المشمولة بالرعاية في الدور الإيوائية .

وجرى في الاجتماع مناقشة أهم البرامج لدعم مستفيدي الضمان من الأسر المنتجة وتحويلهم لمنتجين، وسبل دعم قطاع الاتصالات وذلك بعد إقامة دورة صيانة ( تقني مبدع ) التي نفذها الفرع مؤخرا ، بالإضافة إلى تنسيق زيارات لعدد من المحافظات لدعم برامجها من خلال تفعيل الشراكة المستدامة.