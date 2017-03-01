ماليزيا تشيد بجهود المملكة فى خدمة الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين

صراحة – واس : صدر اليوم بيان مشترك في ختام زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ إلى دولة ماليزيا ، وجاء فى ختام نصه التالى:

أعرب الجانب الماليزي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ما تبذله المملكة من جهود لخدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار.

كما أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ عن بالغ شكره وتقديره لجلالة ملك ماليزيا السلطان محمد الخامس ودولة رئيس الوزراء داتو سري محمد نجيب عبدالرزاق وللشعب الماليزي الشقيق على مالقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة .