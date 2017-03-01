مجلس الخرج المحلي يناقش مقترح إنشاء سوق دولي للمنتجات الزراعية على طريق الرياض

صراحة – نواف العايد : ناقش مجلس الخرج المحلي خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت بمقر المحافظة أمس, برئاسة المحافظ شبيلي بن مجدوع آل مجدوع, عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها إنشاء سد على أحد الأودية لخدمة المزارعين في غرب محافظة الخرج، ومقترح إنشاء سوق دولي للتمور وتسويق المنتجات الزراعية على طريق الرياض، بالإضافة إلى مناقشة حاجة أهالي مركز البرة وقرية العقيمي لافتتاح مركزين صحيين.

كما ناقش المجلس طلب سفلتة الطريق الذي يخدم المنطقة الصناعية الجديدة ومزارع الحنية شمال مدينة السيح، واستعراض برنامج متابعة المشروعات المتعثرة في مدن ومراكز وقرى المحافظة واتخذ المجلس بشأنها التوصيات اللازمة.

وأكد محافظ الخرج, ضرورة تفعيل ما تم في الاجتماعات السابقة من توصيات، والعمل على إنجازها بما يكفل النهوض بجميع الخدمات ودفع عجلة التنمية في مدن ومراكز وقرى الخرج.