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1 مارس, 2017   2553

ترامب ينوى حذف العراق من قائمة حظر السفر

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقف لالتقاط صور خلال رحلة جوية في ساوث كارلاينا يوم 3 فبراير شباط 2017. تصوير: كارلوس باريا - رويترز.

صراحة – وكالات : قالت وكالة أسوشييتد برس نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن أسمائهم إن الأمر الجديد الذي سيصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة سيحذف العراق من قائمة الدول التي يواجه مواطنوها حظرا مؤقتا على السفر إلى الولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة يوم الثلاثاء أن أربعة مسؤولين قالوا إن القرار يأتي بعد ضغوط من وزارتي الدفاع والخارجية. وقالت إن الوزارتين حثتا البيت الأبيض على إعادة النظر في ضم العراق إلى القائمة نظرا لدوره الرئيسي في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

ومن المنتظر أن يوقع ترامب الأمر الجديد يوم الأربعاء. وعلقت محاكم اتحادية الأمر السابق.

 

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