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1 مارس, 2017   2530

أمطار على محافظات ومراكز منطقة تبوك

امطار

صراحة – واس : هطلت أمس أمطار على محافظات ومراكز منطقة تبوك مصحوبة بزخات من البرد, شملت مراكز القليبة واللبيداء وأبو طليحات وأبو عرادة ومثلث الجوف, وفجر وضواحيه سطوح بركانه والبريصية وخنصر والمخيليل, وعلى مركز كلوه وضواحيه أبو حمظل والمريشدية وغظى وأبو غظى والزعوبية ومحير الصيف وصلب الحوصاء والرداة السمر .
كما هطلت الأمطار على محافظة تيماء شملت مركز الكتيب وضواحيه شهيبة والجلعب وبقرات وعلى مركز ابيط وضواحيه أبيط النخل ومريقب والمراغة الصفراء وأبو أذن .
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

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