أمانة وسياحة حائل تطلقان مشروعاً لمعالجة التشوه البصري

صراحة-حائل:نظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل بالتعاون مع أمانة المنطقة أمس, ورشة بعنوان “مشروع معالجة التشوه البصري”, بحضور أكثر من عشرين مسؤولاً ببلديات المنطقة, وذلك في فندق الملنيوم بحائل.

وهدفت الورشة التي حضرها أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو رأس ومدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في حائل المهندس فيصل المدني ومساعد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمنطقة العميد علي النصار, إلى التعريف بمشروع معالجة التشوه البصري بالمنطقة الذي ستنفذه كل من وزارة الشؤون البلدية وهيئة السياحة،ومراحله ونطاق عمله .

وأوضح أمين منطقة حائل , إن اتفاق رؤساء ومديري البلديات على نقاط محددة ستسهم في إنجاح المشروع ،مشيراً إلى أهمية تقديم برنامج زمني من قبل البلديات لفريق العمل خلال أسبوعين لكي يتم الإسراع بتنفيذ المشروع .

من جهته أشاد المهندس المدني, بمبادرات أمانة المنطقة والدعم الذي تجده السياحة, مشيراً إلى أن المجتمع المحلي يتأثر بالسياحة ويؤثر فيها مؤكداَ أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني طورت كثيراً من الاشتراطات والضوابط العمرانية في الأنظمة البلدية فيما يختص بألوان المباني وذلك لمعالجة التشوه البصري في المدن والقرى نظراً لاستخدام مواد بناء غير متجانسة مع الطبيعة المحيطة أو دهان المباني بألوان لا تتناسق مع المحيط المكاني .

فيما أوضح مدير مشروع التشوه البصري بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس رامي عبدالعال, أن مشروع التشوه البصري يأتي كمبادرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيزرئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبدعم وتعاون من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ والأمانات والبلديات من خلال إعداد دراسات أنظمة العمران في المناطق الجبلية وذلك للحد من التشوه البصري في تلك المناطق.

وفي ختام الورشة, جرى تشكيل فريق عمل بين أمانة منطقة حائل والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تكون مهمته الرئيسة تفعيل المشروع في البلديات التابعة لأمانة منطقة حائل كافة.