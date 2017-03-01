معالي الرئيس العام يكرم القيادات الأمنية و يشيد بدور رجال الأمن في خدمة زائري المسجد النبوي .

صراحة-الرياض:كرم معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المقدم متعب البدراني من قوة أمن المسجد النبوي وذلك لجهوده في خدمة المسجد النبوي الشريف.

والتقى معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بعدد من برجال قوة أمن المسجد النبوي ورجال أمن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي مشيدا بدورهم البارز في خدمة المعتمرين والزوار لتحقيق أفضل النتائج التي تمكن زائري المسجد النبوي من أداء عبادتهم بخشوع وطمأنينة مؤكدا على أهمية الجانب الأمني وضرورة التخطيط المسبق والتعاون المستمر بين الجهات العاملة والتي تأتي ترجمةً للتوجيهات الكريمة من ولاة الأمر حفظهم الله في هذا الشأن واطمأن معاليه على تكامل جميع الخدمات ووجه بمضاعفة الجهود وتحري الصدق والإخلاص والأخذ بالاعتبار قدسية وشرف المكان.

وأثناء ذلك أوضح معالي الرئيس العام أن هذه الخدمات التي يقدمها رجال الأمن تنعكس أثارها الطيبة على إخواننا الزائرين ليؤدوا زيارتهم بكل يسر وسهولة والحرص على إبراز الصورة المشرقة لديننا في رحمته ووسطيته واعتداله .