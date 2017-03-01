“العمل والتنمية الاجتماعية” تعلن انتهاء فترة التقديم لجائزة رواد السلامة والصحة المهنية

صراحة-الرياض:انتهت يوم أمس الثلاثاء 1 جمادى الآخرة 1438هـ فترة تقديم منشآت القطاع الخاص على جائزة رواد السلامة والصحة المهنية، والتي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ضمن مبادرتها الهادفة إلى تعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتحفيز أصحاب العمل والعاملين على الاهتمام بممارسات السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في حماية سلامة وصحة العاملين، والحفاظ على البيئة والممتلكات، وإيجاد بيئة عمل جاذبة.

وقال سعادة وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح: “إنه سيتم في الفترة المقبلة تقييم بيانات المشاركين في الجائزة لمدة تقارب الشهر، حيث سيتم التواصل مع الجهات المشاركة في حال احتاجت اللجنة المكلفة بالتقييم لمزيد من الإيضاحات، إلى جانب استدعاء بعض المشاركين لتقديم عروض حول ممارسات السلامة والصحة المهنية لديهم، على أن يتم تكريم الفائزين من خلال حفل تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحضور قياداتها، في شهر إبريل المقبل، والذي سيتم تحديده خلال الأسابيع المقبلة”.

وأشار الفالح، إلى أن الجائزة شهدت تفاعلا إيجابيا من قبل العديد من منشآت القطاع الخاص، المختصة في قطاعات البناء والتشييد، أو الصناعة، أو التجارة، والتي يعمل فيها 500 عامل فأكثر بدوام كامل حتى نهاية عام 2016م، والتي سارعت للمشاركة في الجائزة من خلال تقديم بياناتها وفقا للمعايير المعتمدة في التقييم وهي: إحصائيات مكان العمل، التزام القيادة بالسلامة والصحة المهنية، إدارة السلامة والصحة المهنية، التواصل ورفع التقارير، الإرشاد والتوجيه.

وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه بإمكان المنشآت الاستمرار في التواصل حول الجائزة عبر البريد الإلكتروني:OSHchampions@mlsd.gov.sa