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1 مارس, 2017   2093

(الصحة): إطلاق حملة توعوية لسلامة الأطفال في المنازل تحت شعار عينك عليهم

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Saudi_Ministry_of_Health

 

صراحة-الرياض:أطلقت (الصحة) اليوم الثلاثاء حملة توعوية صحية عن سلامة الأطفال في المنازل تحت شعار #عينك_عليهم .

وقالت (الصحة) إن الحملة ستستمر لمدة أسبوع، يتخللها نشر فيديوهات توعوية، وصور، وانفوجرافيك تدعو أولياء الأمور وتحثهم على الاهتمام بالأطفال، ورعايتهم، ومراقبتهم في المنزل؛ حفاظًا على سلامتهم وعدم تعرضهم للأخطار.
وأوضحت (الصحة) أن الحملة ستركز على عدد من الموضوعات مثل: المسابح المنزلية وخطرها على الأطفال، وكذلك الفتحات الكهربائية في جدران المنزل وكيفية تجنيب الأطفال التعرض لها، بالإضافة إلى الأدوية، والسموم، والمبيدات الحشرية، وأهمية حماية الأطفال من تناولها.
وأكدت (الصحة) أنها ستواصل تنفيذ العديد من حملات التوعية الصحية لمختلف الموضوعات؛ سعيًا لرفع مستوى الصحي لكافة أفراد المجتمع بمختلف فئاته، وذلك انطلاقًا من دورها الفاعل في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

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