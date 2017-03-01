ترامب يجدد تعهداته لحلفاء أمريكا ويطالبهم بدفع “نصيب عادل” للتكلفة

صراحة-وكالات:جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم بلاده لحلفائها الأمنيين القدامى حول العالم لكنه أكد أن الأصدقاء والشركاء بدءا من أوروبا والشرق الأوسط وانتهاء بالمحيط الهادي عليهم “دفع نصيب عادل للتكلفة”.

وفي أول خطاب له أمام الكونجرس منذ توليه منصبه في 20 يناير كانون الثاني -والذي بثه التلفزيون- سعى ترامب لإعادة طمأنة الحلفاء الذين ما زالوا قلقين مما قاله أثناء حملته الانتخابية عام 2016 بشأن الالتزام بشؤون الدفاع لديهم ومواصلة الدور القيادي العالمي للولايات المتحدة.

لكنه أوضح أيضا أنه يتوقع من تلك الدول أن تتحمل المزيد فيما يتعلق باحتياجاتها الأمنية تكرارا لما ورد ضمن رسائل حملته بأن بعض الحلفاء استفادوا من كرم واشنطن التي منحتهم مظلة أمنية.

وقالت ترامب أمام جلسة مشتركة بالكونجرس يوم الثلاثاء “إن سياستنا الخارجية تدعو لانخراط مباشر وقوي وذي مغزى مع العالم.” وأضاف “تعتمد القيادة الأمريكية على المصالح الأمنية الحيوية التي نتشارك بها مع حلفائنا في أنحاء العالم.”

وطمأن ترامب بصفة خاصة حلف شمال الأطلسي بشأن استمرار التزام الإدارة الجديدة بالحلف القائم منذ عقود. لكنه لم يشر إلى أحد المصادر الرئيسية للقلق الأوروبي وهو حديثه الودود خلال حملته الانتخابية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب “ندعم بقوة حلف شمال الأطلسي وهو الحلف الذي تأسس استنادا إلى حربين عالميتين أطاحتا بالفاشية وحرب باردة قهرت الشيوعية.”

وقال “لكن شركاءنا ينبغي عليهم الوفاء بالتزاماتهم المالية.” وأضاف أنه “الآن وبناء على نقاشاتنا القوية للغاية والصريحة بدأوا في ذلك.”

وكان بعض منتقدي ترامب اتهموه بعدم إدراك الفائدة التي عادت على الولايات المتحدة من وجود حلفاء ديمقراطيين أقوياء في دعم استقرار مناطق مضطربة مثل الشرق الأوسط وأوكرانيا وجنوب آسيا.

وجاء خطاب ترامب بعد إيفاده في وقت سابق من هذا الشهر لعدد من وزرائه إلى بروكسل وبون وميونيخ في ألمانيا بهدف تهدئة المخاوف الأوروبية.

ورغم أنه بدا يعالج بعض المخاوف لدى حلفاء الولايات المتحدة أكد ترامب بوضوح أنه يطلب منهم فعل المزيد.

وقال “نتوقع من حلفائنا سواء في حلف شمال الأطلسي أو الشرق الأوسط أو المحيط الهادي القيام بدور مباشر وذي مغزى في العمليات الاستراتيجية والعسكرية ودفع نصيبهم العادل في التكلفة.