روسيا تخفض إنتاج النفط إلى 11.1 مليون ب/ي في فبراير

صراحة-وكالات:قال مصدران مطلعان لرويترز يوم الأربعاء إن إنتاج النفط الروسي انخفض في فبراير شباط إلى ما يزيد قليلا على 1.515 مليون طن يوميا أو 11.10 مليون برميل يوميا مقارنة مع 11.247 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول.

وجرى استخدام بيانات الإنتاج في أكتوبر تشرين الأول كمستوى مرجعي لخفض إنتاج النفط في اتفاق عالمي على تقليص الإمدادات لدعم أسعار الخام المتدنية. ويعادل الطن 7.33 برميل في روسيا.

وفي يناير كانون الثاني بلغ إنتاج النفط الروسي 11.11 مليون برميل يوميا.

وتعهدت روسيا بخفض الإنتاج 200 ألف برميل يوميا في الربع الأول من 2017 وبواقع 300 ألف برميل يوميا بدءا من أبريل نيسان.

وتوصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من خارجها بقيادة روسيا إلى اتفاق في ديسمبر كانون الأول يتضمن خفضا إجماليا لإنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا ويسري الاتفاق حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.

وتعكف أوبك على خفض إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من أول يناير كانون الثاني في أول اتفاق من نوعه منذ 2008 سعيا للتخلص من تخمة المعروض. وتعهد المنتجون المستقلون بخفض إنتاجهم بنحو نصف حجم تخفيضات أوبك.

وقوض عدم التزام أعضاء أوبك اتفاقات سابقة للمنظمة على خفض الإنتاج وهو ما جعل من التزام المنظمة القوي بالاتفاق هذه المرة مفاجأة سارة للسوق إذ تتجاوز أسعار النفط حاليا 56 دولارا للبرميل ارتفاعا من 35 دولارا قبل عام.

وفي يناير كانون الثاني التزمت أوبك بنسبة 82 بالمئة من التخفيضات المتفق عليها وفقا لما أظهره مسح لرويترز بينما وصلت نسبة الالتزام في تقرير أوبك إلى أكثر من 90 بالمئة.

ووصفت وكالة الطاقة الدولية هذا المستوى من الالتزام بأنه قياسي.

ومن المقرر أن تصدر وزارة الطاقة الروسية بيانات الإنتاج الرسمية لشهر فبراير شباط يوم الخميس. وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال يوم الاثنين إن بلاده قد تخفض الإنتاج بأسرع مما كان متوقعا في السابق