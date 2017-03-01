جامعة الملك خالد توقع اتفاقيتي شراكة في مجالي الحقوق وخدمة المجتمع

صراحة-أبها:وقعت جامعة الملك خالد اليوم اتفاقيتي شراكة مع جهتين حقوقية وتدريبية، وذلك على هامش فعاليات الملتقى الأول للعمل التطوعي “عطاء” الذي تتواصل فعالياته حالياً في مسرح الجامعة الرئيسي بأبها.

ووقعت اتفاقية الشراكة الأولى مع المركز العربي للحقوق والتدريب، الذي مثله رئيس المركز الدكتور هادي بن علي اليامي، ومثل الجامعة عميد معهد البحوث والاستشارات الدكتور عبداللطيف الحديثي، وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجالات تدريب طلاب الشريعة والقانون في المجال القانوني التطبيقي، وتهيئتهم لسوق العمل، إضافة إلى التعاون حيال التنسيق والتنظيم للفعاليات المتنوعة، ومشاركة أعضاء هيئة التدريس، ومن في حكمهم من المتخصصين في الشريعة والقانون، في مجال تقديم البرامج التدريبية.

فيما كانت الاتفاقية الثانية مع برنامج باسمح لخدمة المجتمع الذي يعرف بـ “متقن” ومثل الجامعة فيها عميد شؤون الطلاب الدكتور مريع بن سعد آل هباش، ومثل برنامج ” متقن” مديره العام هشام بن صالح رزق، وتهدف إلى تنظيم برامج تدريبية لطلاب وطالبات الجامعة، في مجالات مهنية واجتماعية مختلفة.