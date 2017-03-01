وكيل إمارة منطقة الباحة يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

صراحة-الباحة:دشن وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري اليوم ، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والمعرض المصاحب له بعنوان ” يداً بيد للوقاية من المخاطر ” ، الذي نظمته إدارة الدفاع المدني بمنطقة الباحة بمقر مركز الغنيم التجاري بمدينة الباحة.

وافتتح الدكتور الشمري المعرض المصاحب للفعاليات ، حيث قام بقص الشريط إيذاناً بافتتاحه , ثم تجول الجميع في المعرض وشاهدوا محتوياته من الأجهزة الحديثة في البحث والإنقاذ واللوحات التوعوية , وأجنحة الجهات الحكومية والخاصة المُشاركة في الاحتفالية.

بعد ذلك بدء الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد أحمد بن عبد العزيز الدليوي، كلمة رحب فيها بوكيل الإمارة والحضور وأوضح أن المملكة ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني تشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وذلك تأكيد على أهمية الدور الفعال للدفاع المدني لترسيخ مفاهيم الوقاية والأمن والسلامة في المجتمع.

وأضاف أن الدفاع المدني يولي أهمية بالغة بالتوعية من الأخطار والوقاية منها ووسائل السلامة ومعالجة الحوادث فور وقوعها والتعريف بجهاز الدفاع المدني ومهامه وأهدافه لكافة شرائح المجتمع حاثاً الجميع على المزيد من التعاون للإسهام في الوقاية والإلمام عند وقوع الحوادث .

ونوه بالدعم السخي الذي يلقاه الدفاع المدني من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – مما كان له أبلغ الأثر في تطوير أجهزة الدفاع المدني وتطوير قدرات منسوبيه لحماية الأرواح والممتلكات والمشاركة في المناسبات المحلية والدولية من خلال برامجه المتعددة.

وعبر العميد الدليوي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على رعايته لفعاليات الدفاع المدني وما يجده الدفاع المدني بالمنطقة من دعم ومساندة من سموه التي تعد حافزا لبذل المزيد من الجهود لخدمة المجتمع .

وعبر عن شكره لوكيل أمارة المنطقة على تدشينه لفعاليات اليوم العالم للدفاع المدني بالمنطقة منوها بجهود منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة وتعاون وتجاوب المواطنين والمقيمين مع تحذيرات وتنبيهات الدفاع المدني للوقاية من الأخطار .

عقب ذلك تم تقديم عرض مرئي حول استعدادات وتجهيزات وبرامج الدفاع المدني بالمنطقة فيما قدم تعليم المنطقة ممثلا في مدرسة الأمير نايف بن عبدالعزيز الابتدائية أناشيد وطنية بهذه المناسبة تلى ذلك عرض مسرحية كوميدية للتوعية بطرق وأدوات الوقاية من الأخطار .

وفي الختام كرم الدكتور الشمري عدد من منسوبي الدفاع المدني والجهات المشاركة في الفعاليات فيما تسلم الدكتور الشمري هدية تذكارية من مدير الدفاع المدني بالمنطقة

وسيتم خلال الفعاليات التي تستمر لعدة أيام توزيع العديد من النشرات والمطويات التوعوية عن شعار المناسبة وتنظيم مجموعة من المحاضرات في المدارس والجامة إلى جانب تنفيذ زيارة لطلاب المدارس لتدريبهم على أعمال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

حضر الحفل أمين منطقة الباحة محمد بن مبارك مجلي ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن محمد أل هادي وعدد من المسؤولين.