أمانة عسير تكثف أعمالها الرقابية على المحلات الصحية والمهنية

صراحة-أبها:تكثف أمانة منطقة عسير جولاتها الرقابية الميدانية على المحلات الصحية والمهنية, حيث تجاوزت عدد الجولات الرقابية خلال الربع المنصرم من العام الجاري, أكثر من 1809 جولات رقابية, فيما بلغت خلال الربع الحالي قرابة 2872 جولة , وذلك بارتفاع تجاوز الـ 62%.

وأوضح مدير الرقابة الشاملة بأمانة عسير إبراهيم الغنمي أن الجولات الرقابية شملت المستودعات الغذائية والمطاعم والبقالات ومخازن الأفران والبسطات العشوائية, مشيراً إلى أنه تم مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر , لافتاً إلى أن الجولات الرقابية الميدانية لا تزال مستمرة خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وبيّن الغنمي أن الغرامات المالية التي تمت خلال الربع الأخير من العام الماضي بحق المخالفين بلغت أكثر من 337 ألف ريال، فيما بلغ إجمالي المخالفات خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من مليون ومائتان ألف ريال, بارتفاع بلغت نسبته ما يقارب 261% , مؤكداً أن الأمانة تواصل أعمالها الرقابية اليومية على العمالة, والاهتمام بالنظافة, وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين, ومتابعة المطاعم والمطابخ والمخابز ومحلات الحلويات والمأكولات, والتأكد على نظافة العاملين فيها, وحصولهم على الشهادات الصحية, إلى جانب التأكد من نظافة المكان, وعدم كشف الأغذية, من خلال تكثيف أعمال الرقابة اليومية, داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة صحية عن طريق الإبلاغ على الرقم الموحد للشكاوى والبلاغات 940.