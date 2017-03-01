أمانة المدينة المنورة تزيل عدد من التعديات في نطاق بلدية قباء

صراحة-المدينة المنورة:قامت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في بلدية قباء بإزالة عدد من الاعتداءات على الأراضي الحكومية البيضاء الواقعة بجوار أحد المخططات السكنية وبين المهندس /عبدالرحمن الصاعدي رئيس بلدية قباء بأن المساحات المعتدى عليها بلغت أكثر 15 ألف م2 وذلك بقيام مجهولين بالتعدي عليها والبدء بتقسيمها وتغيير معالم الأرض بوضع بعض الشبوك والبراميل والبلوك والعقوم الترابية .

وأضاف الصاعدي بأنه قد تم وقوف المختصين على الموقع بالتعاون مع الدوريات الأمنية وتم إزالة جميع التعديات المذكورة.

من جانب آخر أهابت الأمانة بالمواطنين بعدم الشراء من المسوقين للأراضي الوهمية والإبلاغ عن أي تعديات على الأراضي الحكومية بالاتصال على الرقم الموحد للعمليات (940) مؤكدة بأنها ستزيل أي تعديات مشابهة.