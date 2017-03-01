المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي السفير البريطاني

صراحة-الرياض:لتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز اليوم السفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس.

واطلع السفير البريطاني خلال اللقاء على ما قدمه المركز للمنكوبين والمحتاجين في العالم خصوصًا اليمن, والبرامج الإغاثية التي ينفذها بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية .

كما ناقش الجانبان عددًا من الموضوعات المهمة في مجال العمل الإنساني وسبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بينهما .

وأشاد السفير البريطاني بالعمل المميز الذي يقدمه المركز من خلال تقديم الإغاثة المباشرة وغير المباشرة عبر منظمات الأمم المتحدة.