مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 6966.53 نقطة

صراحة – محمد المحسن : أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 5.86 نقطة ليقفل عند مستوى 6966.53 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 175 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 91 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجزيرة ريت, والرياض ريت, وعناية, والجزيرة تكافل, وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات أسواق المزرعة, وجرير, وبروج للتأمين, والطيار, والمتقدمة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 1.21% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, والرياض ريت, وبترو رابغ, ودار الأركان, والجزيرة ريت هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والرياض ريت, والراجحي, والجزيرة ريت هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 46.81 نقطة ليقفل عند مستوى 6036.75 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 77 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 2 ألف صفقة.

وكانت أسهم شركات بحر العرب, وأبو معطي, والعمران, وباعظيم الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات التطويرية الغذائية, والصمعاني, وريدان فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات.

فيما كانت أسهم شركات بحر العرب, وأبو معطي, وريدان, وباعظيم, والعمران هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات بحر العرب, وأبو معطي, وريدان, وباعظيم, والعمران هي الأكثر نشاطا في القيمة.