نادي الحي بفيفا يبدأ التسجيل في دورة قياس لطلاب الثانوية بالمحافظة

صراحة – نواف العايد : يستقبل نادي الحي بمحافظة فيفا في منطقة جازان حالياً, طلبات الطلاب الراغبين في التسجيل بدورة قياس لطلاب الثانوية العامة, وذلك بمقر نادي الحي في متوسطة وثانوية فيفا .

وتهدف الدورة التي تنطلق الثلاثاء القادم, وتستهدف طلاب الثانوية العامة بمحافظة فيفا, لتأهيل وتدريب الطلاب على كيفية التعامل مع اختبار قياس ومساعدتهم على الحصول على درجات متميزة في اختبار القياس .

وتأتي الدورة المجانية التي ينفذها المدربان حسن بن جبر الفيفي و محمد خير دفع الله, وتستمر لمدة يومين, ضمن البرامج التي ينفذها النادي انطلاقاً من حرصه على خدمة المجتمع وخدمة طلاب المحافظة .