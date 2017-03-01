الشيخ السديس ينوه بتكامل الخدمات بالمسجد النبوي ويشيد بجهود رجال الأمن

صراحة – فيصل القحطاني : نوه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتكامل الخدمات المقدمة للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي, وبالدور البارز لرجال الأمن بالمسجد النبوي ، مؤكداً أهمية الجانب الأمني وضرورة التخطيط المسبق والتعاون المستمر بين الجهات العاملة في خدمة المسجد النبوي والمصلين .

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لمعاليه أمس التقى خلالها رجال الأمن منسوبي قوة أمن المسجد النبوي, ومنسوبي أمن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالمدينة المنورة .

وقد كرّم الدكتور عبدالرحمن السديس المقدّم متعب البدراني, أحد منسوبي قوة أمن المسجد النبوي و رجل الأمن حسام بن صالح الصبحي, أحد الجنود الخمسة الذين أصيبوا في التفجير الآثم الذي وقع بجوار ساحات المسجد النبوي نهاية شهر رمضان من العام الماضي 1437هـ, و قدم معاليه له درعاً تذكارياً مع لوحة مخطوطة ، مشيدا بشجاعة رجال الأمن في خدمة الحرمين الشريفين، وتحقيق الحماية لقاصديهما .