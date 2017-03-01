أمطار على مراكز حقل وتبوك

صراحة – محمد المحسن : هطلت اليوم أمطار خفيفة على محافظة حقل شملت مركز علقان ومركز الزيته ومركز علو القصير .

كما هطلت الأمطار على مركز رجوم الطيارة التابع لمركز حالة عمار شملت قمرا ، والغربه ، والمشيرفيه ، وحمول ، والمعقل ، والمصيقره ، و الظهره ، سالت على إثرها الشعاب .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

كما هطلت اليوم أمطار خفيفة على مراكز منطقة تبوك مصحوبة بزخات من البرد شملت مركز العيينة، ومركز الهوج، ومركز الحوي، ومركز شقري، وهجرة عين الاخضر، وكحيل التابع لمركز الجهراء.

كما هطلت الأمطار على مركز رجوم الطيارة بالطبيق شملت قمرا ، والغربه ، والمشيرفيه، وحمول ، والمعقل ، والمصيقره ، و الظهره ، سالت على إثرها الشعاب .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .