أمير الرياض يستقبل أبناء الشيخ إبراهيم العجلان – رحمه الله

صراحة – فيصل القحطاني : استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، أبناء الشيخ إبراهيم العجلان – رحمه الله – ( عجلان ، وخالد، وعبدالعزيز )، الذين قدموا للسلام على سموه .

واطلع سمو أمير منطقة الرياض على تبرعات الشيخ إبراهيم العجلان – رحمه الله – المتمثلة في إنشاء مركز أمني بجميع مرافقه وبوابة مدخل لمركز رغبة مثمناً سموه هذه المبادرة والمتابعة من الأبناء، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يكتب ما قدم في ميزان حسناته .

وأعرب أبناء الشيخ إبراهيم العجلان – رحمه الله – عن شكرهم للأمير فيصل بن بندر على دعمه واهتمامه بالمشروعات، مؤكدين واجب الجميع في خدمة الوطن وأبنائه .