200 طالب وطالبة في برنامج ” طاقاتي ” بمركز عسير العلمي

صراحة – خالد الحسين : وجه المدير العام للتعليم بمنطقة عسير جلوي آل كركمان مدارس المنطقة ” الابتدائية والمتوسطة “، إلى حث طلابها على التسجيل في برنامج ” طاقاتي نحو القمة” بمركز عسير العلمي، بهدف تحفيزهم نحو العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات “STEM” .

وأوضح مدير مركز عسير العلمي سفر البريدي أن برنامج” طاقاتي” يأتي ضمن خطة المركز للفصل الدراسي الثاني، ويستهدف الطلاب والطالبات في أعمار مختلفة باستخدام نظام “جدارات” لتقييم مهارات الطلاب في العلوم والتقنية ، مشيرا إلى أن مؤشرات الإنجاز تقوم على تدريب 100 طالب و100 طالبة في كل فصل دراسي , فيما يأتي تنفيذ البرنامج يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع خلال الفترة المسائية .

وعن معايير القبول بالبرنامج أوضح البريدي أنه يشترط أن يكون الطالب في إحدى المراحل من الخامس الابتدائي حتى الثاني متوسط, وأن يكون من ذوي الاهتمامات والميول العلمية, وأن يلتزم بالبرنامج وفق الآلية المحددة من إدارة المركز، مبينا أن التسجيل سيكون عبر الموقع الإلكتروني لمركز عسير العلمي على الرابط www.asircenter.com.