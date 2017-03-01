إزالة 20 مبسطا حديدية و25 حوشا للأغنام بمحافظة الخفجي

صراحة – فيصل القحطاني : نفذت بلدية محافظة الخفجي ممثلة بإدارة الرقابة الصحية والمسلخ حملة رقابية ميدانية على الباعة المتجولين بمساندة من قسم النظافة والحركة بالبلدية بمعدات وقلابات وعمال نظافة وبتغطية من شرطة محافظة الخفجي، وذلك بعمل مسح كامل لجميع مواقع تجمعات الباعة الجائلة بالطرقات والساحات العامة وأمام مسلخ الأهالي لمحافظة الخفجي وأمام محطات الوقود وحدودها .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي أن البلدية نفذت الحملة على الباعة الجائلين المخالفين، الذين يمارسون البيع العشوائي والافتراش ،مشيرا إلى إزالة ” 20 ” مبسطا حديدية، وإزالة “25” حوشا للأغنام مع مصادرة “15” أشباك والطاولات والأخشاب والأشرعة للمباسط العشوائية مع إتلافها وأخذ التعهدات اللازمة عليهم بعدم مزاولة البيع العشوائي أو عرض أغذية بالطرق العامة مع تطبيق لائحة الغرامات والجزارات البلدية على المخالفين لأنظمة البيع لجميع الباعة المتجولين , لافتاً الى أن الحملة مستمرة حتى القضاء على ظاهرة البيع العشوائي المخالف لأنظمة البيع .

وأكد المهندس السبيعي أن البلدية لا تألو جهداً في متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة ومنع الباعة المتجولين من الافتراش بالطرقات والساحات العامة مع تطبيق الأنظمة والتعاميم الوزارية المهمة في تطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت عالية الحساسية ، حاثاً المواطنين والمقيمين أن يشاركوها حرصها عبر الالتفات لما يقدم لهم ولأبنائهم من أطعمة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .