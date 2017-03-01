تعليم جازان يدشن مبادرة “تفعيل دور أولياء الأمور في تعزيز الأداء المدرسي والشراكة المجتمعية”

صراحة – خالد الحسين : دشّنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم، مبادرة “تفعيل دور أولياء الأمور في تعزيز الأداء المدرسي والشراكة المجتمعية”، التي تنفذها وحدة تطوير المدارس “بنين” بالتعاون مع الإدارات والمكاتب ذات العلاقة، وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية ياسر بن فتح الدين دويري وعدد من القيادات التربوية وأولياء الأمور.

وأبرز دويري في كلمة خلال حفل التدشين أهمية المبادرات في تطوير الأداء في المدارس، ثم قدم رئيس فريق المبادرة عبدالله الأمير، عرضاً موجزاً عن المبادرة وأهدافها ونشاطاتها.

وألقى أمين الكراسي العلمية أستاذ السنة وعلومها المشارك بكلية الشريعة والقانون بجامعة جازان الدكتور عبدالرحمن بن عمر المدخلي، كلمة نيابة عن أولياء الأمور ، أشار فيها إلى أهمية المبادرة، بوصفها بداية حقيقية للشراكة الفاعلة والإيجابية بين المدرسة والأسرة وأنها سوف تسهم في زيارة أولياء الأمور للمدارس لمتابعة أبنائهم.

بعد ذلك قام المساعد للشؤون التعليمية بتدشين المبادرة وتسليم خطابات الشكر والتقدير لأولياء الأمور المشاركين.

يذكر أن المبادرة تهدف إلى تحقيق التفعيل الإيجابي لأدوار أولياء الأمور بما يعزز الأداء المدرسي والشراكة المجتمعية من خلال بناء رؤية تكاملية تحقق هذه الغاية وتسعى لنشر هذه الثقافة داخل المجتمع المدرسي والمجتمع المحلي .