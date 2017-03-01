نائب خادم الحرمين الشريفين يدشن خدمة “سلامة” لاستخراج تصاريح السلامة إلكترونيًا

صراحة – واس : أكد نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز أن الاهتمام بسلامة المواطن والمقيم والوافد إلى المملكة من أولويات اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ودائمًا في توجيه مستمر للجميع بهذا الخصوص .

جاء ذلك في كلمة سموه أثناء تدشينه في مكتبه بديوان وزارة الداخلية اليوم خدمة “سلامة” الإلكترونية، التي أطلقتها المديرية العامة للدفاع المدني لتمكين أصحاب المنشآت من استخراج تصاريح السلامة إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة مواقع الدفاع المدني .

وقال سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز:” إن المحافظة على سلامة الجميع واستقرارهم هدف استراتيجي تعمل من أجل تحقيقه وزارة الداخلية ” ، مضيفًا :” أن وزارة الداخلية في إطار تطوير خدماتها تعمل على توظيف التقنية لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطن والمقيم والوافد “.

وأعرب نائب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لرجال الدفاع المدني على جهودهم المخلصة تجاه دينهم وأمن وطنهم وسلامة أمتهم ، مؤكدًا أن الدفاع المدني قام بأعمال كبيرة والشاهد على ذلك الأرقام التي تتحدث عن ذلك .

ودعا سموه إلى ضرورة إشراك المواطن في عمل الدفاع المدني من خلال التقنيات المتاحة وقنوات التواصل ، قائلا في هذا الجانب “: كلنا رجال أمن “.

وقد شاهد نائب خادم الحرمين الشريفين في بداية الاجتماع عرضًا مرئيًا عن الدفاع المدني ، وآخر عن خدمة ” سلامة “.

كما استمع سموه لشرح عن خدمة ” سلامة ” قدمه معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، أوضح فيه أن الخدمة التي تأتي ضمن منظومة من الخدمات الإلكترونية التي تهدف المديرية العامة للدفاع المدني إلى إطلاقها تباعاً من أجل تسهيل الإجراءات وسلامة المواطنين والمقيمين ، وستنطلق مرحلتها الأولى في منطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض والمنطقة الشرقية.

وبين أن المديرية العامة للدفاع المدني استكملت جميع الترتيبات لإطلاق خدمة ” سلامة “، التي سيتم من خلالها تسهيل إجراءات إصدار رخص السلامة للمنشآت، حيث تمتاز هذه الخدمة بسهولة تقديم طلبات الترخيص إلكترونيا دون الحاجــة لمراجعة مواقع الدفاع المدني، إضافة إلى إمكانية متابعة حالة الطلب وتحديث البيانات إلكترونيا، وهذا بدوره سيسهم في سرعة الإنجاز واختصار المدة الزمنية لعملية حصول المنشآت المستفيدة على التراخيص وتجديدها.

حضر الاجتماع معالي نائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم ومعالي مستشار سمو وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي.