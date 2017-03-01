“العمل” تجدد دعوتها لذوي الإعاقة لتحديث بياناتهم تفادياً لإيقاف الإعانة المالية

صراحة – نواف العايد : جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دعوتها لمستفيدي الرعاية الاجتماعية (الأشخاص ذوي الإعاقة) لتحديث بياناتهم الشخصية إلكترونياً، عبر البوابة المخصصة للتحديث على الرابط www.eservices.mlsd.gov.sa أو من خلال فروع الوزارة بالمناطق، وذلك تفادياً لإيقاف الإعانة المالية.

ويأتي تحديث بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، استناداً للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 29/01/1433، والقاضي بتطبيق ضوابط صرف الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد وكيل الرعاية الاجتماعية والأسرة في الوزارة الدكتور نايف الصبحي، أن تحديث بيانات مستفيدي الرعاية الاجتماعية (الأشخاص ذوي الإعاقة) مشروع وطني يأتي حرصاً من الوزارة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها من مستفيدي الرعاية الاجتماعية، وذلك عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للتحديث، وفق خطوات بسيطة وميسرة، أو من خلال فروع الوزارة بالمناطق.

وأشار الدكتور الصبحي، إلى أن تحديث بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة لن يترتب عليه إيقاف الإعانات أو الإبعاد من الدعم المادي، بل يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة، وتطوير آليات الدعم للمستفيدين، وتسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة وعملائها من خلال قنوات جديدة وتقنيات متطورة وميسرة، وضمان وصول دعم الوزارة لأكبر عدد ممن هم بحاجة للدعم، وتحويل المخصص المالي لمستفيدي الرعاية الاجتماعية في الحساب البنكي الشخصي للمستفيد، للحد من مشاكل البطاقات الحالية.

وقال: “إن الوزارة تقوم من خلال البوابة الإلكترونية بتحديث بيانات المستفيدين وفق آلية تتميز بالدقة، وتراعي ظروف المستفيدين، وتساعدهم على إتمام عملية التحديث، بناء على الأنظمة واللوائح المعتمدة، والوصول إلى غير القادرين منهم لخدمتهم في مواقعهم”.

وأكد وكيل الوزارة، التزام الوزارة بتأدية مهامها ومسؤولياتها تجاه المستفيدين داخل الوزارة أو خارجها، وتطبيق الأنظمة على الجميع، موضحاً أن الوزارة تعمل على مراجعة جميع الضوابط، وتقديم الخدمات المتطورة لجميع المستفيدين، وتحديث كافة البيانات النظامية لحفظ حقوقها، وتطوير أعمالها.