الاتحاد لتقليص الفارق والهلال لحسم اللقب مبكراً بالجولة الـ20 من دوري “جميل”

صراحة – محمد المحسن : يسعى فريق الهلال إلى حسم اللقب مبكرا عندما يواجه مستضيفه الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الأحد المقبل في ختام الجولة الـ 20 من دوري ” جميل ” السعودي للمحترفين لكرة القدم .

ويطمح الاتحاد الثالث برصيد 41 نقطة إلى تقليص الفارق النقطي عن الهلال المتصدر برصيد 47 نقطة ، حيث أن أي تعثر للهلال قد تعيد الحسابات لدخول النصر الثاني برصيد 41 نقطة في منافسة ثلاثية ، أما في حال فوز الهلال على الاتحاد سيبعده تسع نقاط عن مضيفه ويعني بنسبة كبيرة الحسم قبل ست مراحل من نهاية البطولة والقضاء على آمال الاتحاد .

ويعتمد الاتحاد الذي يقوده المدرب التشيلي سييرا على مجموعة من العناصر الشابة مدعمة ببعض عناصر الخبرة مثل فواز القرني وأحمد عسيري وعدنان فلاته وفهد المولد والكويتي فهد الأنصاري والتشيلي كارلوس فيلانويفا والمصري محمود كهربا والتونسي أحمد العكايشي ، واستنادا إلى الأمور الفنية تميل الكفة لصالح الهلال، لكن الاتحاد لن يكون سهلا وربما يكرر سيناريو مباراة الذهاب خصوصا أنه يظهر دائما بصورة مختلفة أمام الفرق الكبيرة .

ويسعى الهلال الذي يسير بخطى ثابتة إلى تجاوز عقبة مضيفه الاتحاد أو على الأقل الخروج بالتعادل خصوصا وأنه يعد حاليا في أفضل حالاته الفنية والمعنوية في ظل تكامل صفوفه وتوهج جميع لاعبيه .

ويبرز في صفوف الهلال عدد من اللاعبين الدوليين مثل أسامة هوساوي وياسر الشهراني وسلمان الفرج ونواف العابد وعبد الملك الخيبري إلى جانب الرباعي الأجنبي الأوروغوياني نيكولاس ميليسي والسوري عمر خريبين والبرازيلي كارلوس إدواردو ومواطنه هداف الفريق ليو بوناتيني .

وتنطلق الجولة غداً بمباراة واحدة حيث يستضيف فريق الاتفاق نظيره الرائد على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ، وفي رصيد الاتفاق 22 نقطة بالمركز الثامن ، في حين يملك الرائد 23 نقطة بالمركز السابع .

ويستضيف النصر الثاني بـ41 نقطة نظيره الفيصلي الحادي عشر بـ18 نقطة بعد غد الجمعة ، في مهمة لا تخلو من صعوبة حيث يسعى النصر جاهدا لمطاردة الهلال ، والفيصلي للتخلص من مطاردة الفرق الأخيرة له ما يجعله أكثر تعقيداً عند خسارته المباراة ليكون في مصاف الفرق المهددة بالهبوط لدوري أندية الدرجة الأولى ، كما لا يخدم التعادل النصر أو الفيصلي كثيرا وقد يقلص حظوظه الأول في المنافسة ويمهد الطريق أمام الهلال المتصدر للاقتراب كثيرا من التتويج باللقب .

كما يلعب بعد غد فريق الباطن العاشر مع الوحدة الثاني عشر ، وفي رصيد الأول 20 نقطة ، في حين لدي الوحدة 16 نقطة .

ويلعب السبت المقبل فريق الأهلي بطل الموسم الماضي مع مستضيفه الخليج على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد ، وفنيا تميل الكفة لصالح الأهلي الرابع برصيد 40 نقطة الذي يقدم مستويات ملفته خاصة في مشواره الآسيوي بعد حصده النقاط الست والعلامة الكاملة في الجولتين من البطولة ، لذا يسعى الأهلي إلى العودة بالنقاط الثلاث ليظل في مربع المنافسة على اللقب في حال تعثر الفرق الثلاث الأولى .

أما الخليج الذي يحتل المركز الأخير برصيد 14 نقطة يأمل في البحث عن سبيل النجاة من شبح الهبوط الذي قد يعمق بقائه بهذا المركز في حال تعثره ، وربما تكون المباراة صعبه عليه لكن قد يحدث مفاجأه أمام الأهلي ليتشبث بأمل البقاء في دوري المحترفين .

وفي باقي المباريات يلتقي السبت فريق الفتح قبل الأخير برصيد 15 نقطة مع الشباب الخامس بـ26 نقطة ، والتعاون السادس برصيد 24 نقطة مع القادسية التاسع برصيد 21 نقطة .