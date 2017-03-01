دوريات المجاهدين بقطاع الداير بجازان تحبط عملية تهريب كميات من الحشيش

‏‫صراحة – خالد الحسين : تمكنت دوريات المجاهدين بمنطقة جازان من إحباط محاولة تهريب كميات من الحشيش المخدر.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بجازان، خالد بن عبد الله قزيز أنه في مساء أمس رصدت إحدى دوريات قطاع المجاهدين الجبلي ممثله في الفرقة الثانية بالداير مركبة قادمة من ” مخله “، مبينا أنه عند الاشتباه بها تم الإشارة لقائدها بالتوقيف للتأكد من وضعها الأمني إلا أنه لم يمتثل وتمت مطاردته باتجاه الداير وقام بصدم مركبة الدورية، وتم إطلاق طلقات تحذيرية لغرض إجباره على الوقوف إلا أن قائدها زاد من سرعته، لتقوم الدورية بإطلاق عدة أعيره نارية على إطار المركبة مما أدى إلى إعطاب الإطار وإيقاف المركبة جبرياً والقبض على قائدها ومرافقه.

وأبان أن فرق المجاهدين قامت بتفتيش المركبة بعد إيقافها والتحفظ على سائقها ومرافقه، وضبطت خلال ذلك كمية من الحشيش المخدر.