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1 مارس, 2017   1748

ضبط 3 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة غير صالحة للاستخدام بطريف

الشؤون البلدية

صراحة – نواف العايد : نفذت إدارة الخدمات في بلدية محافظة طريف اليوم جولات ميدانية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، ضبطت خلالها 3 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة غير صالحة للاستخدام الأدمي معدة للبيع على العاملين بالشركات العاملة بمدينة وعد الشمال واتخذت حيالها الإجراءات النظامية بحق المخالفين حسب الأنظمة والتعليمات .
بدورة شكر رئيس البلدية رئيس بلدية محافظة طريف المهندس الظمني بن حطاب الرويلي إدارة الخدمات وقسم صحة البيئة والمراقبين لما يقومون به من عمل ومتابعة المحلات وحثهم على الجهد والاجتهاد، مؤكداً حرص البلدية على عدم التهاون فيما يتعلق بالصحة العامة .

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