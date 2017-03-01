دي ميستورا يناقش الإنتقال السياسي مع وفد المعارضة السورية

صراحة – فيصل القحطاني : عقد وفد المعارضة السورية في محادثات جنيف إجتماعاً اليوم مع المبعوث الدولي للأزمة في سوريا ستيفان دي ميستورا .

وقال رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات نصر الحريري في مؤتمر صحفي عقب الإجتماع أن المبعوث الدولي ناقش مع وفد المعارضة للمرة الأولى عملية الإنتقال السياسي بشكل معمق وبالتفصيل ، مشيراً إلى أن الإنتقال السياسي هو أهم ماتركز عليه المعارضة لأنه يلبي طموحات الشعب السوري التي دفع فيها ثمناً باهظاً ، وهو السبيل الوحيد للتوصل إلي سوريا آمنة ، ويعالج مشكلة الإرهاب في سوريا وربما في المنطقة بأكملها .

وأوضح الحريري أن وفد المعارضة سيواصل العمل مع الأمم المتحدة والمبعوث الدولي طالما شهد جديتهم في هذه المفاوضات وطرحهم للأفكار البناءة من أجل الوصول للحل الذي ينشده الجميع ، خاصة و أن النظام السوري يستخدم تكتيكات لإفشال العملية السياسية ، عبر طرح قضايا خارج جدول أعمال المفاوضات للمناقشة ، وعبر شن الهجمات ضد المدنيين ، مشيراً إلى أن أكثر من 500 قتيل سقطوا في سوريا بسبب هجمات النظام غالبيتهم من المدنيين منذ إنطلاق هذه الجولة من مفاوضات جنيف .

وبين أن قوات النظام قصفت أمس منطقة الزاريب في درعا بالبراميل المتفجرة ، وهي المنطقة التي يواجه فيها الجيش الحر تنظيم “داعش” الارهابي ، بما يثبت أن النظام هو أكبر راعي للإرهاب ولتنظيم “داعش”.

ولفت الحريري إلى أن المعارضة السورية في جنيف لم تجد شريكاً حقيقياً في المفاوضات يسعي لمصلحة الشعب السوري والتوصل إلى إستقرار سوريا سوى المجتمع الدولي، مؤكداً أنه لا يوجد حتى الآن أجندة نهائية واضحة للمحادثات ، بينما يستغل النظام الوقت لقتل المزيد من السوريين ، وقد قتل حتى الآن نحو مليون سوري .

وأشار الحريري إلى أن الهيئة العليا للمفاوضات ستعقد مساء اليوم إجتماعاً مع نائب وزير الخارجية الروسي لبحث القضايا المتعلقة بالأوضاع الإنسانية المتدهورة في سوريا خاصة في الغوطة الشرقية وكذلك المتعلقة بوقف إطلاق النار ، ودعم العملية السياسية ومحادثات جنيف.