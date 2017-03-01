فرع وزارة العمل بجازان ينظم برنامجاً لخدمة ذوي المرابطين بالحد الجنوبي

صراحة – خالد الحسين : دشن مدير إدارة الشؤون المدنية بقوة جازان العميد ركن محمد بن خليل أبو دية، اليوم, برنامج خدمة ذوي المرابطين بالحد الجنوبي، الذي ينظمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان.

واستعرض مدير عام فرع الوزارة علي بن أحمد الحربي، جهود الفرع وخدماته المقدمة للمرابطين، عبر توفير عربة متنقلة تقدم الخدمات الاجتماعية التي تضطلع بها الوزارة، مثل الرعاية والضمان الاجتماعي.

من جانبه ثمن العميد أبودية جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، منوهاً بما تقدمه من خدمات لذوي المرابطين منذ انطلاق عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، من خلال توفير احتياجات ذويهم من كافة الخدمات.

وجرى خلال تدشين البرنامج تسليم ذوي المرابطين الأجهزة الطبية .