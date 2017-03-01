رئيس شؤون الحرمين يدشن خدمة “طلب تغطية إعلامية” بوكالة المسجد النبوي

صراحة – فيصل القحطاني : دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالمدينة المنورة خدمة “طلب تغطية إعلامية”، التي يتولى مهمتها المركز الإعلامي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور علي بن سليمان العبيد ومدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المستشار عبدالواحد بن علي الحطاب.

وأوضح مدير المركز الإعلامي سعد بن علي الأسمري عبر عرضٍ مرئيٍ، أن إدارات وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي هي المستهدفة من هذه الخدمة، مستعرضاً طريقة الاستفادة من هذه الخدمة الهادفة لإبراز جهود هذه الإدارات في خدمة زوار مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفق أحدث التقنيات المستخدمة في المجال الإعلامي، بما يضمن سهولة وسرعة الوصول إلى موقع الحدث المطلوب تغطيته إعلامياً، وتمكين المركز الإعلامي بعد ذلك من الحصول على إحصائية مجملة للمناسبات التي جرت تغطيتها لكل إدارة.

من جهته أشاد الشيخ السديس بهذه الخدمة، عادّها مبادرة محفزة لجميع إدارات الوكالة لتقديم عملٍ متميز، محصلته النهائية خدمة مثالية ونموذجية لزوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، لآداء عباداتهم بطمأنينة وراحة ويسر.