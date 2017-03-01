الأمير متعب بن عبدالله يدشن المرحلة الثانية لمشروع مجمع الحرس الوطني بجده

صراحة – خالد الحسين : قام صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني اليوم، بزيارة للواء الأمن الخاص الثاني بالقطاع الغربي . وكان في استقبال سموه فور وصوله مقر اللواء صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي، وصاحب السمو الأمير محمد بن منصور بن جلوي وكيل الحرس الوطني المساعد بالقطاع الغربي، ومعالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض، ومساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء ركن مانع بن عمر ابا العلا، وقائد لواء الأمن الخاص الثاني اللواء سلطان بن مانع ابا العلا ، ثم عزف السلام الملكي، وبدء الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم . بعد ذلك ألقى قائد اللواء كلمة رحب فيها بسمو وزير الحرس الوطني، عاداً تواجده بين أفراد وضباط اللواء دعما وسندا لجميع المنسوبين، مشيرا إلى أن لواء الأمن الخاص الثاني يقوم بمهام أمنية ضمن الواجبات المناطة به في إطار المشاركة الفعالة لحفظ أمن الوطن وحماية مقدراته ومكتسباته، معبرا عن اعتزازه بمشاركة عناصر من لواء الأمن الخاص الثاني في الحد الجنوبي مع زملائهم من قوات الحرس الوطني ومختلف القطاعات العسكرية التي تذود عن الوطن بالغالي والنفيس، ثم استعرض مراحل التدريب التي أسهمت في رفع معدل الجاهزية واللياقة البدنية عبر الفرضيات والعمليات المشتركة التي تمر بها مراحل التدريب المختلفة . بعدها استعرض أمام سموه عدد من الأفراد والاليات الحديثة ، فيما شاهد عرضاً لعدد من الفرضيات لعمليات اقتحام وحماية الشخصيات والتدخل السريع والدفاع عن النفس وفنون القتال بالأيدي ومكافحة الشغب وتفريق المتظاهرين ومهارات الرماية بمختلف الأوضاع والأسلحة التي تتطلب التركيز الجيد ودقة الإصابة ومهارات اقتحام المباني التي تبين كيفية التعامل باحترافية وجاهزية في جميع الظروف والحالات التي تتطلب تدريبا عاليا وتأهباً دائماً وتظهر التدريب المتكامل والفكر المتميز والدقة وسرعة البديهة وتعزيز روح المبادرة ، إلى جانب استعراض فرضية كشف وإبطال المتفجرات والتعامل معها باحترافية عالية نفذها مجموعة من العناصر المدربين تدريباً متميزاً من فصيل متفجرات بلواء الأمن الخاص الثاني . عقب ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله كلمة نقل فيها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية لمنسوبي اللواء، معربا عن سعادته بما شاهده من فرضيات أمنية لمنسوبي اللواء على المستوى الجماعي التي تعكس المستوى الرفيع الذي وصل إليه اللواء والجاهزية العالية التي يتمتع بها ومكنتهم من أداء أدواره الأمنية والدفاعية على أكمل وجه سواء ما يتعلق بما يسند للواء من مهام أمنية في موسم الحج ضمن القطاعات العسكرية الأخرى أو الواجبات الأمنية الأخرى، ثم صافح سموه قادة الكتائب والفصائل التي شاركت في العرض الأمني . حضر الحفل معالي المستشار بمكتب وزير الحرس الوطني الفريق أول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده ورؤساء الهيئات بوزارة الحرس الوطني وكبار المسئولين في القطاع الغربي من مدنيين و عسكريين

ورعى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، من جانب آخر حفل تدشين المرحلة الثانية لمشروع مجمع الحرس الوطني بالقطاع الغربي، حيث كان في استقباله أمراء الأفواج وكبار المسئولين بالحرس الوطني بالقطاع الغربي، واستمع خلالها إلى إيجاز قدمه مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء الركن مانع بن عمر ابا العلا عن مهام وواجبات الحرس الوطني بالقطاع الغربي، وذلك في سبيل إيجاد بيئة عمل فاعلة ومنتجة في كل ما يسند إليها من مهام وما تقوم به من واجبات . بعد ذلك استمع سمو وزير الحرس الوطني إلى إيجاز قدمه أركانات القطاع الغربي عن جاهزية القطاع وخططه، كما استمع إلى شرح عن نظام التموين والصيانة الآلي بالقطاع الغربي . بعدها انتقل سمو الأمير متعب بن عبدالله إلى القاعة الرئيسية في المجمع، حيث بدء الحفل بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم ألقى مدير عام الشؤون الفنية بالقطاع الغربي اللواء مهندس سامي بن حسن الحكمي كلمة رحب خلالها بسموه، مشيراً إلى أن هذا المجمع وما يحتويه من مبان ومرافق متكاملة بطراز معماري فريد يعد أحد المنجزات الهامة والحضارية لوزارة الحرس الوطني ، لافتا الانتباه إلى أن المرحلة الأولى من المشروع افتتحت من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – عام 1419 هـ وتبلغ مساحتها ( 100 ألف متر مربع ) فيما تبلغ مساحة المشروع في مرحلته الثانية ( 80 ألف متر مربع ) ليصبح أجمالي المرحلتين ( 180 ألف متر مربع ) . وأشار إلى أن هذا الانجاز يضاف إلى سلسلة الانجازات التنموية والحضارية التي تشهدها وزارة الحرس الوطني في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، مشيدا بالدعم المتواصل والمتابعة الدائمة من سمو وزير الحرس الوطني والاشراف المباشر من سمو وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي وسمو الوكيل المساعد . عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً مرئيا عن ما يحتويه المشروع من مرافق ومراحل إنشائه وأبرز التجهيزات التي يحتويها وجعلته أحد المنجزات الحضارية والمعالم البارزة في محافظة جدة. عقبها ألقى سمو وزير الحرس الوطني كلمة نقل خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، الذي يحرص كل الحرص على أبنائه العسكريين من كل القطاعات ويوليهم كل اهتمامه ورعايته . وعبر سموه عن سعادته خلال لقاءه منسوبي القطاع الغربي في إطار تعميق التواصل وتعزيز روح الأسرة الواحدة، وتلمس احتياجاتهم، معربا عن سعادته كذلك بتدشين المرحلة الثانية من مشروع مجمع الوزارة بالقطاع الغربي بمحافظة جده ، مؤكداً أن كل المرافق التي جرى تدشينها أو التي دشنت في السابق تهدف إلى التكامل في العمل وتأمين جميع ما يحتاجه المنسوبين من مدنيين وعسكريين لأداء أعمالهم والمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه. وأشاد الأمير متعب بن عبدالله بالأدوار المتميزة التي يؤديها منسوبي الحرس الوطني بالقطاع الغربي والأعمال المشرفة التي يقومون بها بموسم الحج سواء في الجانب الأمني أو الصحي أو التوعوي الإرشادي، ثم كرم سموه الطالب ميسر معتوق الذي حالت ظروف والده الصحية دون مشاركته في حفل تخرج دفعته من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ، كما كرم الدكتور معتوق بن قاسم كرامي والد الطالب. ثم قدم سمو وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي هدية تذكارية لسمو الأمير متعب بن عبدالله بهذه المناسبة.