الاتفاق ورضوى يحافظان على صدارتهما لممتاز الصالات

صراحة – نواف العايد : حافظ ناديا الاتفاق ورضوى على صدارتهما للمجموعتين الأولى والثانية برصيد 9 نقاط لكل منهما في ختام مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي الحالي .

وجاءت نتائج المجموعة الأولى بفوز الاتفاق على الخالدي بنتيجة 9 – 4 ، فيما تغلب فريق مصدة على الباحة بنتيجة 4-2 ، بينما فاز فريق العرض على أبها بنتيجة 7-1 ، وفي المجموعة الثانية كسب فريق رضوى نظيره النخيل بنتيجة 10-4 ، ليواصل رضوى صدارته للمجموعة الثانية بـ 9 نقاط ، فيما واصل القادسية انتصاراته بعد تغلبه على العلمين بنتيجة 5-3 ، و أخيراً فاز فريق الشعيب على نظيره الجبلين بنتيجة 15-4 .