فريق طبي ينقذ حياة تسعيني من سموم الزائدة

صراحة – محمد المحسن : تمكن فريق طبي بمستشفى الملك خالد في نجران من إنقاذ حياة مواطن (96 عامًا) بعد تعرضه لتسمم في الدم؛ نتيجة انفجار الزائدة، وتأخر زيارته للمستشفى. وكان المريض قد حضر إلى الطوارئ وهو في حالة غير مستقرة بعد بداية الأعراض؛ مما أدى لحدوث مضاعفات تجمعات صديدية وانسداد في الأمعاء، مع ارتفاع كريات الدم البيضاء.

وقد تم تقييم الحالة وإعطاؤها العلاج اللازم من قِبَل الأطباء بالطوارئ، وجرى نقل المريض إلى غرفة العمليات، وتم عمل تنظيف للتجمعات الصديدية، وتحرير الأمعاء، واستئصال الزائدة بالمنظار بنجاح بحمد الله. كما تم استكمال الإجراءات والرعاية الطبية اللازمة للمريض لمدة ٣ أيام، وخرج المريض من المستشفى وهو بحالة صحية جيدة بفضل الله.