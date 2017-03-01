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1 مارس, 2017   3611

جراحة صدرية تنهي معاناة شابة مستشفى الملك فهد المركزي في جازان

مستشفى الملك فهد المركزي في جازان

صراحة – خالد الحسين : في عملية جراحية تُجرى لأول مرة بمستشفى الملك فهد المركزي في جازان، نجح فريق طبي بقيادة الدكتور خالد أحمد البحيري رئيس قسم جراحة الصدر في إنهاء معاناة شابة سعودية في العقد الثاني من العمر من فرط التعرق في منطقة الإبطين واليدين؛ الأمر الذي تسبب لها بمشاكل اجتماعية عديدة.
وقد تم إجراء عملية جراحية صدرية جرى خلالها استئصال سلسلة العُقد العصبية الودية اليمنى 2-3-4 بواسطة الجراحة التنظيرية الصدرية، وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح؛ الأمر الذي أدى إلى اختفاء التعرق في منطقة الإبطين واليدين.

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