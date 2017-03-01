المفوضية الاوروبية تكشف خطتها لفتح “فصل جديد” للاتحاد الاوروبي بعد بريكست

صراحة – نواف العايد : كشف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الاربعاء خططه لانقاذ اوروبا مؤكدا ان على الاتحاد الاوروبي الذي يواجه العديد من التحديات كتابة “فصل جديد” بعد خروج بريطانيا (بريكست) المتوقع في 2019.

وحدد يونكر خمسة “مسارات الى الوحدة” لطرحها على قادة الاتحاد الاوروبي لدراستها في قمة خاصة تعقد في روما في 25 آذار/مارس للاحتفال دون بريطانيا، بالذكرى الستين لمعاهدة روما التي وضعت اسس البناء الاوروبي.

وتشمل هذه الاقتراحات خفض الاتحاد الاوروبي الى مستوى السوق الموحدة، وخلق أوروبا “متعددة السرعات” تستطيع فيها الدول التي تتشابه في طريقة التفكير تنفيذ خطط رغم مخالفة دول أخرى لها.

وقال يونكر “مهما كان بريكست مؤلما ومؤسفا، إلا أنه لا يمكن أن يوقف مسيرة الاتحاد الاوروبي نحو المستقبل”. كما دعا يونكر حكومات دول الاتحاد إلى “التوقف عن مهاجمة بروكسل” للحصول على أصوات الناخبين المتشككين في الاتحاد.

ومنذ صدمة تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الاوروبي في حزيران/يونيو الماضي، تدرس دول الاتحاد الاوروبي ال 27 كيفية مواجهة العديد من التحديات ومن بينها تزايد الشعبوية وانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة إضافة إلى تدخلات روسيا العسكرية المتزايدة.

وقال يونكر، رئيس وزراء لوكسمبرغ السابق، في “كتابة الأبيض حول مستقبل أوروبا” والمؤلف من 32 صفحة بما فيها الملاحق، أن “على قمة روما أن تكون كذلك بداية فصل جديد”.

وأكد في رؤيته التي كشفها أمام البرلمان الاوروبي في بروكسل أنه “يجب على اوروبا موحدة تشمل 27 بلداَ أن تقرر مصيرها بنفسها وتحديد رؤية لمستقبلها”.

وأعرب يونكر عن أمله في أن يتوصل قادة الاتحاد الاوروبي إلى أولى نتائجهم المبنية على اقتراحاته بنهاية العام، وأن يقرروا مسار تحركهم بحلول موعد انتخابات البرلمان الاوروبي في حزيران/يونيو 2019.

– خطط يونكر الخمس –

واجهت خطط يونكر الخمس مقاومة من الدول الافقر في اوروبا الشرقية التي تخشى أن يتم استبعادها من قبل “الدول الكبرى” وهي فرنسا والمانيا، خاصة في قضايا من بينها الهجرة.

كما اثار اعلان خطط يونكر الاستياء لانه ياتي قبل فترة قصيرة من انتخابات هامة في هولندا وفرنسا والمانيا.