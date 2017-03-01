القوات المسلحة الثورية في كولومبيا تبدأ تسليم اسلحتها

صراحة – وكالات: بدأت “القوات المسلحة الثورية في كولومبيا” (فارك)، ابرز حركات التمرد، الاربعاء تسليم اسلحتها، على ان تنهيه في آخر ايار/مايو، تطبيقا لنقطة مهمة في اتفاق السلام الموقع مع الحكومة الكولومبية، لانهاء اقدم نزاع في اميركا اللاتينية.

وقال المفوض الاعلى للسلام سيرخيو خاراميللو للصحافيين الثلاثاء، “ستبدأ الاربعاء عملية نزع السلاح التي تتضمن جردا بالاسلحة وتدمير الاسلحة التي يصعب نقلها، وتخزين الاسلحة المرافقة (رشاشات)”.

وينص اتفاق السلام الذي وقع في 24 تشرين الثاني/نوفمبر بعد اربع سنوات من المفاوضات في كوبا، على ان يسلم عناصر فارك اسلحتهم في غضون 180 يوما ابتداء من الاول من كانون الاول/ديسمبر، على ان تشرف الامم المتحدة على هذه العملية. لذلك يفترض ان تنتهي في موعد اقصاه “29 ايار/مايو المقبل” كما اعلنت الامم المتحدة في بيان، واشادت “بتوافق الطرفين على البدء فورا بعملية التخلي عن السلاح”.

ولا يزال عديد “القوات المسلحة الثورية في كولومبيا” (ماركسية)، حوالى 7000 مقاتل كما تفيد معلومات رسمية. وهي اقدم واقوى حركة تمرد منبثقة من حركة تمرد فلاحية في 1964.

وحتى الاربعاء، يفترض ان تكون “القوات المسلحة الثورية” قد سلمت 30% من ترسانتها، حسب الجدول الزمني المحدد في اتفاق السلام.

لكن العمليات قد تأخرت بسبب مشاكل لوجستية، على صعيد تجميع عناصر فارك، كما قال خاراميللو الذي اوضح ان الموعد النهائي لن يتغير مع ذلك.

واضاف ان حركة التمرد والامم المتحدة ستعملان معا لتحديد موعد جديد من اجل تسليم هذه ال 30%.

ويتضمن الجدول الزمني ايضا تسليم 30% اضافية في الاول من ايار/مايو ثم في الاول من حزيران/يونيو آخر 40%.

-التزام شامل بالسلام-