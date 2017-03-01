وزير العمل يطلع على عدد من مراكز التأهيل ودور الضيافة والحماية الاجتماعية الماليزية

صراحة – نواف العايد : اطلع معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص اليوم ، على هامش الجولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لماليزيا، وعبر جولة ميدانية، على عدد من مراكز التأهيل، ودور الضيافة والحماية الاجتماعية التابعة لوزارة المرأة والأسرة الماليزية.

وبدأت الجولة بزيارة للمركز الماليزي لتأهيل المعاقين، والمعروف بـ (حديقة شعاع الأمل)، اطلع فيها على برامج التأهيل والتعليم التي يقدمها المركز، واستمع إلى شرح موجز حول أبرز المهام والمسؤوليات المناطة به.

كما زار الدكتور الغفيص مركز رعاية كبار السن، الذي يصطلح الماليزيون على تسميته بـ (بيت الذكريات)، والتقى عدداً من النزلاء، وتبادل معهم أطراف الحديث، كما اطلع على عدد من صناعتهم اليدوية، التي يتم إنتاجها من خلال الأدوات والبرامج التي يقدمها المركز.

واختتم معالي الوزير جولته بزيارة دار استضافة الأحداث والذي يقدم خدماته للحالات الإنسانية من الفتيات اللاتي يتعرضن لظروف قهرية، حيث يتم دعمهن وإعادة تأهيلهن، تمهيداً لإعادة دمجهن في المجتمع من جديد.

يذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية التقى وزيرة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع الماليزية أمس، واتفقا على تشكيل فرق فنية متخصصة بين الوزارتين للعمل على تطوير مذكرة تفاهم تعمل على تنظيم برامج التعاون في مجال التنمية الاجتماعية، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية لها.