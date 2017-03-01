“الحظ الوافر” برنامج علمي بدعوى الخرج غدًا

صراحة – نواف العايد : تبدأ غداً فعاليات البرنامج العلمي الذي ينظمه مركز الدعوة والإرشاد بالخرج بعنوان ” الحظ الوافر ” ، وذلك في جامع سعيد بن زيد بحي الأندلس جنوب مدينة السيح.

ويشتمل البرنامج الذي يقام على مدى شهرين على شرح مجموعة من المتون العلمية ، يتخللها عدد من المحاضرات العلمية بمشاركة أصحاب الفضيلة المشايخ والدعاة من ذوي الاختصاص ، وسيتم توزيع متون البرنامج مجاناً لأول الحاضرين بداية شرح كل متن ، ويمنح الحضور شهادة معتمدة لمن يحضر البرنامج العلمي كاملاً ، وسيكون هناك موقع مخصص للأخوات من طالبات العلم.

ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة البرامج والدورات العلمية والدروس والمحاضرات التربوية والدعوية التي ينظمها مركز الدعوة والإرشاد بالخرج لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.