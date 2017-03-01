النفط يقلص مكاسبه مع ارتفاع مخزونات أمريكا لمستوى قياسي

صراحة – وكالات : استقرت أسعار النفط دون تسجيل تغير كبير يوم الأربعاء مقلصة بذلك مكاسبها وهبطت لفترة وجيزة بعد ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي بأقل من المتوقع لكنها لامست مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 520.2 مليون برميل بعدما سجلت زيادة لثمانية أسابيع متتالية.

وأذكت الزيادات المتتالية مخاوف من أن نمو الطلب ربما ليس كافيا لامتصاص المعروض العالمي الزائد رغم اتفاق منتجين رئيسيين على خفض إنتاج الخام خلال النصف الأول من العام.

وبحلول الساعة 1629 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل نيسان أربعة سنتات إلى 54.05 دولار للبرميل بعدما سجلت 54.44 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو أيار سبعة سنتات إلى 56.58 دولار للبرميل بعدما سجلت 57.05 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وأظهر مسح أجرته رويترز أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خفضت إنتاجها النفطي للشهر الثاني في فبراير شباط لتعزز أوبك معدل التزامها المرتفع بالفعل إلى نحو 94 بالمئة.

وساهمت تخفيضات ضخمة قامت بها السعودية وأنجولا في تعويض التزام أقل من قبل الأعضاء الآخرين الذين وافقوا على تقييد إنتاجهم.