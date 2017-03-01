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1 مارس, 2017   1863

جنرال أمريكى ينفى تورط أكراد سوريا فى هجمات على تركيا

مقاتلون من وحدات حماية الشعب الكردية في مدينة الحسنة بشمال شرق سوريا يوم 21 أغسطس آب 2016 - رويترز

صراحة – وكالات : دافع أكبر قائد عسكري أمريكي في الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية بشدة عن فصيل وحدات حماية الشعب الكردي السوري المتحالف مع واشنطن يوم الأربعاء قائلا إنه لم ير أي دليل يربط وحدات حماية الشعب بهجمات على تركيا من شمال سوريا خلال العامين المنصرمين.

وقال اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند خلال إفادة صحفية بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) متحدثا عبر مؤتمر بالفيديو “تحدثت مع قادة مقاتلي وحدات حماية الشعب وشاهدناهم وهم ينفذون عمليات وهم يطمئنونا بشكل مستمر إلى أنه ليست لديهم الرغبة في مهاجمة تركيا وأنهم ليسوا خطرا على تركيا بل إن لديهم رغبة في إقامة علاقات طيبة وناجحة مع تركيا.”

 

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