جنرال أمريكى ينفى تورط أكراد سوريا فى هجمات على تركيا

صراحة – وكالات : دافع أكبر قائد عسكري أمريكي في الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية بشدة عن فصيل وحدات حماية الشعب الكردي السوري المتحالف مع واشنطن يوم الأربعاء قائلا إنه لم ير أي دليل يربط وحدات حماية الشعب بهجمات على تركيا من شمال سوريا خلال العامين المنصرمين.

وقال اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند خلال إفادة صحفية بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) متحدثا عبر مؤتمر بالفيديو “تحدثت مع قادة مقاتلي وحدات حماية الشعب وشاهدناهم وهم ينفذون عمليات وهم يطمئنونا بشكل مستمر إلى أنه ليست لديهم الرغبة في مهاجمة تركيا وأنهم ليسوا خطرا على تركيا بل إن لديهم رغبة في إقامة علاقات طيبة وناجحة مع تركيا.”