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1 مارس, 2017   1794

نائب الرئيس اليمني يثمن دور دول التحالف إلى جانب الشرعية

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صراحة – واس : ثمّن نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، دور دول التحالف إلى جانب الشرعية في بلاده.
جاء ذلك خلال لقائه السفير الإماراتي لدى اليمن سالم الغفلي، حيث بحث الجانبان وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، والمستجدات المختلفة التي تشهدها الساحة الوطنية، وما تحرزه قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية بدعم وإسناد من دول التحالف من إنجازات كبيرة، وما يحققونه من انتصارات لصالح عودة الشرعية واستعادة الدولة وحماية الهوية اليمنية.

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