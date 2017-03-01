مقاطعة في شمال أفغانستان تسقط بيد طالبان

صراحة – وكالات : سقطت مقاطعة “تالا وا بارفاك” التابعة لولاية “بغلان” شمال أفغانستان، الأربعاء 1 مارس/ اذار، بيد مقاتلي حركة “طالبان” بعد قتال عنيف دام لمدة يومين، حسب مسؤول أمني.

وقال حاكم المقاطعة، فايز محمد أميري لقناة “تولو نيوز” الأفغانية إن طالبان سيطرت على المقاطعة بعد أن حاصرتها من عدة اتجاهات

وأضاف أميري” إن مقاتلي الحركة تمكنوا أيضًا من قطع جميع الطرق المؤدية إلى المقاطعة”

وأشارت التقارير الأولية الى إصابة 3 من رجال الشرطة خلال الاشتباكات الأخيرة، دون ذكر أي تفاصيل عن سقوط قتلى أو أضرار أخرى.